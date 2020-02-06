У січні на Львівщині найкращою спортсменкою стала борчиня Ангеліна Лисак

За підсумками січня 2020 року найкращою спортсменкою Львівщини стала борчиня Ангеліна Лисак. Про це інформує віділення НОК у Львівській області.

Ангеліну Лисак було обрано переможницею на традиційному щомісячному голосуванні членів виконкому відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області, які належно оцінили перемогу вихованки соснівської школи боротьби на Міжнародному рейтинговому турнірі Matteo Pellicone 2020 в Італії. Змагання пройшли з 15 до 18 січня на килимах Олімпійського центру Matteo Pellicone в Римі.

А от найкращими тренерами в січні стали Орест Скобельський та Андрій Кушнір.

Фото: НОК