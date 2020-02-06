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Працевлаштування в СБУ за 5000 доларів. Слідчі затримали «контррозвідника»

Андрій Котенський

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Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань Львова, під час одержання неправомірної вигоди в сумі 5-ть тисяч доларів США затримали громадянина України, який представлявся працівником контррозвідки СБУ.

 

За попередньою інформацією, «винагорода» у сумі 5 тисяч доларів призначалася за сприяння у працевлаштуванні в структурний підрозділ Управління Служби безпеки України у Волинській області.

Наразі тривають, обшуки за місцем проживання затриманого та інших причетних осіб. Також слідство встановлює факт приналежності фігуранта до підрозділів контррозвідки Служби безпеки України та можливої причетності  працівників Управління СБУ у Волинській області до вчинення злочину.

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