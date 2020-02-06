Назвали країни, куди українці їздили найчастіше у 2019 році

Минулого року українці найчастіше їздили в Польщу. Так, за 2019 рік 9,9 млн українців перетинали кордон з Польщею. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Прикордонники повідомляють, що серед туристичних напрямів українці найчастіше віддавали перевагу Катару (на 37% більше), на другому місці Єгипет (+36%), на третьому розташувалася Грузия (+23%), Туреччини четверта (+21%), далі розташувалися Об’єднані Арабські Емірати і Кіпр.

Окрім того, українці почали частіше їздити до європейських країн. Наприклад, Німеччину у 2019 році наші співвітчизники відвідували на 31% більше, ніж у 2018 році, а Італію на 26% більше. Також українці стали більше їздити в Грецію, Чехію, Португалію і Францію.