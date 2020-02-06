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На Львівщині оголосили штормове попередження

Вероніка Рой

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У найближчі дні, 7 та 9 лютого, на Львівщині оголосили штормове попередження. Про це повідомляє ГУ ДСНС з посиланням на повідомлення Львівського обласного центру з гідрометеорології.

 

«7-9 лютого на дорогах ожеледиця. 07 лютого, у зв’язку із снігопадами та хуртовинами, в горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – ідеться у повідомленні.

Також завтра, 7 лютого, синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Часом можливий мокрий сніг та сніг, слабке налипання мокрого снігу. На дорогах буде ожеледиця. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, поривчастий. Температура вночі 2 – 7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

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