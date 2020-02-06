На Дрогобиччині автомобіль збив на узбіччі родину з дитиною: одна людина загинула

У Дрогобицькому районі ввечері 5 лютого автомобіль «Опель Омега» виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на родину. Внаслідок ДТП загинула 57-річна жінка, ще троє людей, серед яких – 7-річний хлопчик, отримали тілесні ушкодження. Про це повідомляє пресслужба поліції Львівщини на Facebook-сторінці.

Подія трапилася 5 лютого о 21:20 год. на автодорозі Дрогобич-Самбір у селі Лішня Дрогобицького району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Опель Омега», 25-річний мешканець Самбірського району, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де скоїв наїзд на чотирьох пішоходів.

Від отриманих травм 57-річна жінка загинула на місці події. Також тілесні ушкодження отримали її 7-річний внук, 33-річний син та 58-річний чоловік. Усі – місцеві жителі.

Правоохоронці затримали водія в порядку статті 208 КПК України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За цим фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Водію загрожує до 8 років тюрми.

Фото: поліція Львівщини