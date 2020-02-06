Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду

Сучасна опера для сімейного перегляду «Лис Микита» написана українським композитором Іваном Небесним на замовлення Львівської національної опери. Прем’єра відбудеться вже 21-23 лютого. Постановка матиме чимало несподіванок: від самого звучання до сценографії, яскравих костюмів та масок звірів, а також сучасних технологій 3D-проєкції та світла. Про це інформує пресслужба Оперного театру.

В основі постановки – однойменна казка-поема Івана Франка. Перша поява цього твору відбулася на сторінках дитячого двотижневика «Дзвінок» у 1890 році – 130 років тому.

Оперу рекомендують для сімейного перегляду, адже за начебто дитячою казкою та розважальним сюжетом, гумором і пригодами хитрого Лиса, ховаються гострі та завжди актуальні соціальні питання.

«У нашому випадку – це справжній бестселер, але вже оперний. Дійство, у якому органічно поєднуються розважально-авантюрний та сатирично-викривальні змісти й підтексти. І важко сказати, чого тут більше: людського в звіриному світі чи, навпаки, звіриного у людському?», – зазначає режисер Василь Вовкун.

Опера «Лис Микита» Івана Небесного матиме несподіване звучання, адже в оркестрі, поряд із традиційними інструментами, колоритно звучатимуть народні – цимбали, бандура, дримба і трембіта. Диригент-постановник опери – американський диригент українського походження Теодор Кучар, а хормейстер – молодий музикант Вадим Яценко.

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До числа постановників залучили також митців із-за кордону: молодого художника по світлу із Литви Арвідаса Буйнаускаса, який співпрацює з популярною групою «Океан Ельзи» створюючи незабутні візуальні образи їх концертів. А також італійського хореографа Марчелло Алджері. На сцені Львівської Національної Опери Марчело Алджері поставив виставу «Правда під маскою», яка об’єднує балети І. Стравінського «Пульчинелла» і «Весна священна». У 2019 році ця постановка перемогла у категорії «найкраща хореографічна/ балетна/ пластична вистава» ІІ Всеукраїнського фестивалю-премії «ГРА».

Як зазначають постановники, чи не вперше в українській сучасній опері будуть використані новітні технології 3D-проєкції та світла, і це буде «справжня феєрія світла».

До створення сценографії, яскравих костюмів та масок звірів, залучені дизайнери та митці зі всієї України – Тадей Риндзак, Ганна Іпатьєва, Людмила Табачкова, Анжела Городиська, Василь Одрехівський та ін.

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Зауважимо, що оновлення репертуару театру творами сучасних українських митців є однією із пріоритетних завдань програми «Український прорив» − стратегії розвитку, запропонованої очільником Львівської національної опери, генеральним директором – художнім керівником театру Василем Вовкуном. Тут варто додати, що він також виступив лібретистом та режисером опери «Лис Микита» Івана Небесного.

Фото: Львівська опера