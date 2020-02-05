Забудовника житлового комплексу біля Стрийського парку підозрюють у заниженні вартості квартир

Замовника будівництва житлового комплексу «Park Tower», який розташований на вул. Стрийській, 86 навпроти Стрийського парку, підозрюють у заниженні вартості квартир для ухилення від сплати податків. Про це свідчить документальна перевірка компанії, на яку посилаються слідчі ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області в рамках досудового розслідування, передають «Наші гроші. Львів».

Як повідомляється, замовник будівництва ЖК «Park Tower» компанія «Завод №3» ухилилася від сплати податків на 4,7 млн грн, занизивши вартість квартир у своїй звітності. Кримінальне провадження ведуть за ст. 212 Кримінального кодексу − ухилення від сплати податків. Згідно з ухвалами в судовому реєстрі, за четвертий квартал 2018 року фірма вказала про продаж квартир за ціною 10,6 тис. грн/кв. м, хоча фактично один метр квадратний коштував 28 тис. грн.

Відтак в базу оподаткування не включили 26 млн грн доходу, що призвело до ненадходження в бюджет 4,7 млн грн податку на прибуток, підозрюють слідчі ДФС. При цьому компанія продовжує продавати квартири за заниженою ціною.

Згідно з ухвалою, зі схемою пов’язані ПАТ «Компанія з управління активами «Карпати-інвест» та брокерська компанія «Карпати-Брок», які забудовник використав для уникнення оподаткування.

Житловий комплекс «Park Tower» розташований на вул. Стрийській, 86 навпроти Стрийського парку у Львові. Будівля має дві секції − на шістнадцять та тринадцять поверхів. Містобудівні умови та обмеження на це будівництво фірма «Завод №3» отримала у 2017 році. Минулого року будинок отримав сертифікат готовності об’єкта до експлуатації. На сайті забудовника вартість квартири становить від 17,8 до 33,6 тис. грн/кв. м.

Будівельна компанія «Завод №3» працює на ринку з 2007 року. Однією з кінцевих бенефіціарів фірми є невістка ексголови Львівської облради та облдержадміністрації Степана Сенчука – Олена Сенчук. Вона одружена з його молодшим сином Сергієм Сенчуком. Нагадаємо, Степан Сенчук очолював Львівську облраду протягом 1998-2001 років та облдержадміністрацію – у 1999-2001 роках. Його розстріляли в Брюховичах у 2005 році.

Іншими бенефіціарами компанії є львів’яни Людмила Петрук, Сергій Петрук та Євген Столмов. Разом вони володіють вже згаданим ПАТ «КУА «Карпати-інвест», яке управляє активами цілого ряду підприємств, наприклад ТОВ «Галавтосвіт» у Львові, «ЖК Центральний» та «ЖК Дрім Таун» в Луцьку. У 2013 році фірма викупила 61 кв. м першого поверху будинку на площі Ринок, 12 за 923 тис. грн.

Це не перший випадок, коли забудовники ухиляються від сплати податків, занижуючи ціни на квартири. Наприклад, у кримінальному провадженні за такою ж статтею фігурує ТОВ «БК Бомонд» − замовник будівництва багатоповерхівок ЖК «Карамель» на вул. Пасічній, 94А-94Б та ЖК «Медовий сад» на вул. Пасічній, 90А. Ще одним фігурантом схожого кримінального провадження є ТОВ «Сіті Глоуб», забудовник ЖК «Globus Komfort» на вул. Демнянській, 3. Відповідно до ухвали, протягом 2018 року посадовці компанії ухилилися від сплати податків на 4,8 млн грн. Фактично вони продавали квартири по 17 тис. грн/кв. м, однак в документах занизили вартість до 5,3 тис. грн/кв. м

Фото: ЛУН