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Вперше порахували, у скількох установах та організаціях України керують жінки

Ольга Денисяка

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За даними Державної служби статистики України, станом на початок 2020 року жінки є керівницями на 28,9% підприємств, установ та організацій в Україні. Такі дані Держстат наводить за підсумками першого проведеного дослідження у цій сфері, передає hromadske.

 

Найбільше керівниць-жінок у юридичних особах Донецької та Херсонської областей – 31,7% та 31,4% від загальної кількості юридичних осіб. Найменше жінок-керівниць в установах, організаціях та на підприємствах Київщини – їхня частка там складає 26,9% від загальної кількості керівників.

За даними Держстату, жінки керують більшістю комунальних організацій України: там 76,96% керівниць – жінки, в той час як 23,04% керівників – чоловіки. Також жінок більше серед керівників органів державної влади (63,7%), профспілок (61,47%), органів самоорганізації населення (52,35%), ОСББ (52,7%) та підприємств споживчої кооперації (57,42%).

У решті підприємств, установах та організаціях керівниками є переважно чоловіки, а серед казенних підприємств (яких в Україні 32) керівниць-жінок взагалі немає.

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