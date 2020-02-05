Уряд забрав у обласних рад право погоджувати дозволи на видобуток нафти і газу

Кабінет міністрів скасував погодження облрадами надання родовищ корисних копалин загальнодержавного значення. Про це сьогодні, 5 лютого, написав у Telegram прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Ми скасували погодження облрадами надання родовищ корисних копалин загальнодержавного значення. Адже насправді, облради часто відмовляли інвесторам, зокрема державним компаніям, через корупційні мотиви», – зазначив прем’єр.

При цьому, копалини місцевого значення залишаються у віданні сільських, селищних, міських і районних рад та ОТГ.

«Відтепер інвестори зможуть планувати свою діяльність завчасно. Уряд дозволив резервування земельної ділянки ще до виставлення її на аукціон. Надра будуть джерелом доходу для бюджету, а також нових робочих місць та енергетичної безпеки України»,– додав Олексій Гончарук.