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Уряд забрав у обласних рад право погоджувати дозволи на видобуток нафти і газу

Ольга Денисяка

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Кабінет міністрів скасував погодження облрадами надання родовищ корисних копалин загальнодержавного значення. Про це сьогодні, 5 лютого, написав у Telegram прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

 

«Ми скасували погодження облрадами надання родовищ корисних копалин загальнодержавного значення. Адже насправді, облради часто відмовляли інвесторам, зокрема державним компаніям, через корупційні мотиви», – зазначив прем’єр.

При цьому, копалини місцевого значення залишаються у віданні сільських, селищних, міських і районних рад та ОТГ.

«Відтепер інвестори зможуть планувати свою діяльність завчасно. Уряд дозволив резервування земельної ділянки ще до виставлення її на аукціон. Надра будуть джерелом доходу для бюджету, а також нових робочих місць та енергетичної безпеки України»,– додав Олексій Гончарук.

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