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У Львові на заправці сталася пожежа

Вероніка Рой

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Сьогодні вранці, 5 лютого, у Львові на вул. Липинського, 54а на заправці «ОККО» загорілася стела. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Як повідомляють рятувальники, повідомлення про пожежу надійшло о 07:41.

«Локалізація відбулася о 07:50, а ліквідація – о 07:51. На місці працювали 3 підрозділи м. Львова та оперативно координаційний центр Головного управління ДСНС України у Львівській області. До ліквідації пожежі залучили 3 спецтехніки», – зазначають надзвичайники.

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