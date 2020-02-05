Негода знеструмила 37 населених пунктів на Львівщині

На Львівщині негода повністю знеструмила 37 населених пунктів. Про це інформує пресслужба ПрАТ «Львівобленерго».

Як йдеться у повідомленні, станом на 10:00 год. у Львівській області внаслідок стихії 37 населених пунктів повністю та 15 частково знеструмлені. Зорема мова йде про такі райони: Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Перемишлянський, Сколівський, Старосамбірський, Стрийський.

«Відновлюють електрозабезпечення 16 аварійних бригад «Львівобленерго» у складі 55 працівників, задіяно 18 одиниць техніки. Енергетики також усувають пошкодження у низьковольтних електромережах 0,4 кВ безпосередньо у населених пунктах різних районів», – йдеться у повідомленні Львівобленерго.

Додамо, за прогнозами синоптиків, сьогодні протягом дня на Львівщині й надалі очікуються складні погодні умови: значний мокрий сніг та сніг, подекуди налипання мокрого снігу, пориви північного вітру 15-20 м/с, хуртовини.