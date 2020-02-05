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Ілля Найда запрошує львів’ян на музичне свято для душі

Омелян Шевчук

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У перший день весни, 1 березня 2020 року, у Центрі Довженка відбудуться два концерти співака Іллі Найди. Талановитий музикант перезентує слухачам новий альбомом «Не зімкнути очей» та низку інших популярних пісень, повідомляють організатори.

 

Запрошуємо усіх поціновувачів авторської української музики у Центр Довженка. На вас чекатиме запальний вечір.

«Я очікую вибух емоцій, адже віддаватимусь по максимуму. І обов’язково забезпечу людям прекрасний відпочинок»,  – заявляє Ілля Найда.

Організатори концерту вже встигли розпродати більшість квитків на завершальний концерт першого туру Іллі по Західній Україні.

Квитки можна придбати у касі центру Довженка та у всіх касах міста, а також онлайн: о 16.00 на Kasa та о 19.30 на Karabas

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