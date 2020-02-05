Ігор Васюник: «Українська мова – найсильніша зброя проти російських танків»

Львів’янин, політик, співавтор ухваленого закону про державну мову Ігор Васюник про те, що Львів має бути рушієм у розвитку української мови:

«Нас єднає єдина державна мова. Це те гасло, з яким я прийшов у політику. Ми маємо виконувати закон про українську мову. І поки президент України і кожен чиновник не зрозуміє цінності, що українська мова має єднати, держави не буде.

У Естонії, щоб стати громадянином цієї держави, необхідно скласти іспит з історії Естонії, естонську мову, а також визнати, що Росія – це агресор. Допоки у нас цього не буде, то не буде української держави, а процвітатиме «русский мир» і депутати-ідіоти, які цьому потурають.

Дуже прикро, що ми зараз на 28 році незалежності у Львові говоримо про загрозу «русского мира» і російської мови. Я є співорганізатором фестивалю «Українська пісня». Він має немалий бюджет і повірте, що я знаю, хто у Львові має гроші та займається бізнесом. Але зібрати необхідний бюджет фестивалю дуже складно, бо наші підприємці і наш бізнес, на жаль, неохоче фінансують проєкти, які підтримують українську мову, культуру, українське мистецтво чи наші традиції.

Друге питання: чи ви бачили у Львові соціальну рекламу на підтримку української мови, культури, мистецтва? Водночас у Естонії майже кожен трамвай носить назву видатного естонця, де не лише місцеві, а й туристи ознайомлюються із його біографією та заслугами, що він зробив для своєї держави. У нас цього немає, бо ми дуже толерантні. На етапі, коли триває війна із Росією, і в маршрутках чинять опір російському контенту, коли за українську мову в українському Бахмуті вбивають активіста Артема Мирошниченка, ми не можемо бути толерантними до російської мови і русифікації.

Так сталося тому, що у Верховній Раді сидить агентура, яка не зацікавлена в українському, яка розуміє, що українська мова – найсильніша зброя проти російських танків. Тому такий компроміс. Дасть Бог ми повернемось у Верховну Раду і поправимо закон про українську мову, щоб і початкова освіта в Україні велася українською мовою. Після пролитої крові Майдану і війни, про яку толерантність зараз можна говорити. Доки у Львові буде «50 відтінків сірого», не буде держави. Ми маємо усвідомлювати, що є чорне, а є біле, і не можна говорити про сіре. Львів має бути прогресом у розвитку української мови».