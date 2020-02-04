Українська лікарка прийняла пологи на борту літака

Українська лікарка Олена Федченко прийняла пологи на борту літака Qatar Airways, які здійснював рейс сполученням Доха – Бангкок. Про це медик сама повідомила на своїй сторінці у Facebook.



«3 годині ночі, в літаку оголошують, що потрібен лікар. Я, чесно, спочатку думала прикинутися сплячої, але пішла. А там в хвості літака жінка на підлозі, стюардеси в розгубленості. Я рукавички одягла, стала на коліна і вперед… Наш літак сів в Колката (Індія), чекаємо на «швидку». Але мама та дитина здорові! Стрес, щастя і буря емоцій! Спасибі кафедрі акушерства і гінекологія НМУ ім. Богомольця. Згадала все в одну хвилину!», – написала Олена Федченко.

За словами лікарки, громадянка Таїланду приховала вагітність перед співробітниками літака.

«Вона приховувала, тайка маленька, вдягнена в балахон», – додала Олена Федченко.

Зазначимо, що юридично дитина, котра народжується на борту літака, може претендувати на три види громадянства: