Українська лікарка прийняла пологи на борту літака

Українська лікарка Олена Федченко прийняла пологи на борту літака Qatar Airways, які здійснював рейс сполученням Доха – Бангкок. Про це медик сама повідомила на своїй сторінці у Facebook.
«3 годині ночі, в літаку оголошують, що потрібен лікар. Я, чесно, спочатку думала прикинутися сплячої, але пішла. А там в хвості літака жінка на підлозі, стюардеси в розгубленості. Я рукавички одягла, стала на коліна і вперед… Наш літак сів в Колката (Індія), чекаємо на «швидку». Але мама та дитина здорові! Стрес, щастя і буря емоцій! Спасибі кафедрі акушерства і гінекологія НМУ ім. Богомольця. Згадала все в одну хвилину!», – написала Олена Федченко.
За словами лікарки, громадянка Таїланду приховала вагітність перед співробітниками літака.
«Вона приховувала, тайка маленька, вдягнена в балахон», – додала Олена Федченко.
Зазначимо, що юридично дитина, котра народжується на борту літака, може претендувати на три види громадянства:
- громадянство країни, якій належить літак;
- країни, над чиєю територією відбулися пологи;
- країни, де літак здійснив посадку (за умови, якщо закони цієї країни передбачають таку можливість надання громадянства).
Вероніка Рой