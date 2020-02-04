У Брюховичах продали під забудову землю колишнього дитячого табору

Брюховицька селищна рада продала майже 4 га землі під колишнім дитячим табором «Супутник» за 8,47 млн грн без ПДВ. Тобто менше ніж по 750 доларів за курсом на дату підписання договору. Про це пишуть «Наші гроші. Львів» з посиланням на копії договорів.

Землю на вулиці Львівській, 92 в Брюховичах продали трьома частинами ТОВ «Львівська девелоперська компанія», яка тут володіла нерухомістю. Фірма була записана на Хаахр Пірет, а потім до неї приєдналася Юлія Горніцька, співвласниця адвокатського об’єднання «Юридична компанія «Козаков і партнери».

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Цільове призначення усіх ділянок – для будівництва і обслуговування багатоквартирних будинків, щоправда, в для однієї також дописано «з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури».

На одній із ділянок площею понад 0,9 га товариство мало містки та альтанку загалом на 14,5 кв. м, а на другій (1,45 га) був спальний корпус, клуб та кілька дрібних приміщень, всього – 584,5 кв. м. На найбільшій третій ділянці (1,63 га) фірмі також належали склад, гараж, ігрова та інші об’єкти.

Як повідомляв ZIK, табір відпочинку «Супутник», який займав 8 га, постановою президії Дорожньої профспілкової організації «Львівської залізниці» ще в 2014 році передали до статутного капіталу «Рокс-Львів» профспілки. А ще через два роки створили ТОВ «Дитячий оздоровчий табір «Супутник», засновниками якого були ПП «Резорт Сервіс» та підприємство «Рокс-Львів», яке в статутний капітал внесло майно табору. В подальшому власником стало ТОВ «Львівська девелоперська компанія».

Брюховицька селищна рада продала половину землі під табором на підставі оцінки ПП «Експозем». Договори купівлі-продажу підписали у грудні 2018 року. Однак, як виявилось, частина з проданих 4 га вже змінили власника.

Найменшу ділянку площею 0,9 га поділили на дві частини, і лише місяць тому власником однієї з них став екс-нардеп Ярослав Гінка, а другої – Анна Гібай, донька бізнесмена Сергія Гібая, відомого як акціонера «Галичини».

За даними реєстру нерухомості, за кілька днів до нового 2020 року Ярослав Гінка став власником ділянки площею понад 0,6 га на підставі договору купівлі-продажу.

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Також змінила власника і найбільша ділянка площею понад 1,6 га. Влітку 2019 року «Львівська девелоперська компанія» стала засновником ТОВ «Ельдо-інвест». В статутний капітал внесли низку будівель за адресою на Львівській, 92. «Ельдо-інвест» стало й власником землі. Бенефіціарами цієї фірми є вже згадана Хаахр Пірет та Уляна Хлібневич, власниця ПП «Юридична компанія «Козаков і партнери».

Вже через місяць після того «Ельдо-інвест» передало право користування 1,6 га для забудови ТОВ «ЖК Грінвуд». Її контролює Алла Напраснікова та Сергій Напрасніков, близький до олігарха Ріната Ахметова донецький бізнесмен.

А у серпні 2019 року виконком Брюховицької селищної ради дозволив забудувати ділянку багатоповерховим житлом.

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Згідно з візуалізаціями будівництва, які оприлюднили на сайті будівельно-інвестиційної групи M7, на 1,6 га побудують 5-поверхові будинки та 2-поверхові таунхауси.

Збудований житловий комплекс називатиметься «ЖК Грінвуд ІІ», бо перший «ЖК Грінвуд» вже збудували поруч на вул. Бічна Львівська, 1-а.

Про те, що землю табору забудовуватимуть житлом, в Брюховицькій селищній раді знали вже тоді, коли затверджували генплан селища весною 2018 року. Територію табору віднесли не до озеленених територій чи під заклади відпочинку, а до житлово-громадської забудови.

Фото: Наші гроші. Львів