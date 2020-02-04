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Припинення війни та посилення боротьби з корупцією: чого українці досі чекають від Зеленського

Ольга Денисяка

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Станом на кінець січня 2019 року українці найбільше чекають від президента припинення війни на Сході України та посилення боротьби з корупцією. Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке проводила група «Рейтинг».

 

Так, 64% опитаних відповіли, що очікують від президента «припинення військових дій на Сході України», а 45% респондентів чекають від Зеленського «посилення боротьби з корупцією».

На третьому місці в рейтингу відповідей респондентів «відродження промисловості». Зокрема, цього хочуть 30%. Ще 24% опитаних закликають президента «підвищити соціальні стандарти», а 22% чекають «підвищення якості медицини».

Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 22 по 26  січня 2020р. Всього було опитано 2500 респондентів віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2%.

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