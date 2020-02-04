Приготування чарівного зілля та майстер-клас з магії: маленьких львів’ян кличуть в обласну бібліотеку на «Ніч Гаррі Поттера»

У четвер, 6 лютого, маленьких львів’ян запрошують у Львівську обласну бібліотеку для дітей, що на вул. Винниченка,1, на святкування щорічної «Ночі Гаррі Поттера» (Harry Potter Book Night). Про це інформує пресслужба бібліотеки.

Як йдеться у повідомленні, уже п’ятий рік поспіль бібліотекарі беруть участь у міжнародній акції, організованій британським видавництвом «Bloomsbury», яке видало усі книги про Гаррі Поттера і влаштовує для своїх читачів справжнє костюмоване свято. Цьогорічною темою акції є турнір трьох чарівників.

«Цього вечора зареєстровані відвідувачі бібліотеки зможуть пройти різні випробування, продемонструвати свої знання за книгами Джоан Роулінг, виявити свою кмітливість, і відчути себе справжнім чарівником! На читачів чекають майстер-клас з магії, заклинань, ворожінь та чародійства, фото-зона, конкурс костюмів, нагородження учасників. Приготування чарівного зілля, оживляння привидів», – розповідають про подію у бібілотеці.

Отож, юних чарівників віком від 9 років запрошують поринути світ Гаррі Поттера. Участь безкоштовна, але попередня реєстрація обов’язкова. Кількість місць – обмежена.

Початок реєстрації учасників – 18:30, а початок свята – о 19:00.

Дрес-код – чаклунський.