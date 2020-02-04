ОСТАННІ НОВИНИ

На Яворівщині екологи виявили мертві туші свиней

Вероніка Рой

|

У Яворівському районі працівники Державної екологічної інспекції у Львівській області виявили мертві туші свиней. Про це інформує пресслужба екоінпекції.

 

Як повідомляється, державними інспекторами проведено заходи держконтролю на території Вороцівської сільської ради Яворівського району. Відтак екологами було виявлено приблизно 17 голів туш свиней, розміщені невідомими особами.

Працівниками відділу інструментально-лабораторного контролю Інспекції відібрано проби ґрунту для проведення лабораторних досліджень на вміст забруднюючих речовин.

Фото: екоінпекція

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Правило чесної угоди або яка ціна у супермаркеті вважається доступною
Анастасія ПИЖ
Правило чесної угоди або яка ціна у супермаркеті вважається доступною

Корпоративна цінова політика компанії «АТБ», яка є лідером вітчизняного ритейлу,  вже понад чверть сторіччя залишається ...

Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році
Наталя ДУЛЯБА
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році

Бюджет розвитку, у який закладають кошти на всі ремонти у Львові, у 2020 році становить 3 млрд 85 млн грн, що на 17 млн ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії
Омелян ШЕВЧУК
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...