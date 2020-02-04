На Яворівщині екологи виявили мертві туші свиней

У Яворівському районі працівники Державної екологічної інспекції у Львівській області виявили мертві туші свиней. Про це інформує пресслужба екоінпекції.
Як повідомляється, державними інспекторами проведено заходи держконтролю на території Вороцівської сільської ради Яворівського району. Відтак екологами було виявлено приблизно 17 голів туш свиней, розміщені невідомими особами.
Працівниками відділу інструментально-лабораторного контролю Інспекції відібрано проби ґрунту для проведення лабораторних досліджень на вміст забруднюючих речовин.
Фото: екоінпекція
Вероніка Рой