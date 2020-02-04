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На дорозі пішоходам небезпечніше користуватися мобільним, ніж слухати музику чи говорити телефоном, – дослідження

Вероніка Рой

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Дослідження показало, що на дорозі пішоходам небезпечніше користуватися телефоном, ніж слухати музику чи говорити телефоном. Про це пише Громадське з посиланням на CNN.

 

Канадські науковці проаналізували 14 досліджень щодо аварій за участі пішоходів. Вчені виявили, що використання телефону ймовірніше стане причиною нещасного випадку, ніж розмова телефоном чи прослуховування музики.

Так, пішоходи, які дивилися у телефон на дорозі, забували про дорожні правила, зокрема подивитися вліво та вправо перед рухом.

Крім того, дослідники не виявили жодного помітного впливу на безпеку пішоходів прослуховування музики. А розмова телефоном збільшує час, необхідний для безпечного переходу дороги.

Вчені заявили, що 270 тисяч пішоходів гинуть щороку на дорогах по всьому світу. Тому вони вважають, що потрібно надалі вивчати «відволікання пішоходів» на дорогах та можливі наслідки цього.

 

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