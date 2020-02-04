Львівський старшокласників запрошують взяти участь у відборі на інтелектуальний телепроєкт

Львівський національний університет імені Івана Франка і телеканал «НТА-незалежне телевізійне агентство» оголошують початок спільного телевізійного проєкту – інтелект-шоу «ЛІГА ЗНАНЬ». Відтак старшокласників запрошують взяти участь у відборі на інтелектуальний телепроєкт. Про це повідомляють організатори.

Планується, що телегру проводитимуть у форматі інтерактивної олімпіади із конкретних навчальних предметів. Перші чотири випуски програми будуть присвячені українській мові та літературі, хімії, історії, математиці.

Участь в телегрі зможуть взяти учні 10-го та 11-го класів шкіл м. Львова та Львівської області, які пройшли попередній відбір. Для участі у відбірковому етапі, зацікавлені школярі повинні до 16 лютого 2020 року зареєструватись за посиланням: https://forms.gle/xzBypBt7cYoHFmsP9 (хімія); https://forms.gle/dChCDAZs3jeZdfLv7 (українська мова та література).

Учнів, які продемонструють найкращі результати під час відбіркового етапу, запросять до участі в основному етапі змагань, який відбудеться в Актовій залі Львівського університету і транслюватиметься в телеефірі каналу «НТА». Телегра проходитиме у 3 тури, про детальні правила яких усіх учасників шоу повідомлять заздалегідь.

Автори ідеї телепрограми зазначають, що основним завданням проєкту є просвітницька діяльність, популяризація освіти та науки серед школярів, створення соціальних і професійних «ліфтів» для молоді, підвищення зацікавленості до навчання тощо.

За попередньою інформацією, перший випуск програми «Ліга знань» має вийти в ефір телеканалу «НТА» уже 20 березня 2020 року.