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В Укрзалізниці назвали найпопулярніші внутрішні рейси 2019 року

Ольга Денисяка

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До найбільш популярних внутрішніх залізничних сполучень потрапив рейс Київ-Львів, квитки на який придбали 1,6 мільйона пасажирів. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

 

Найбільш популярним внутрішнім залізничним сполученням у 2019 році стало Київ-Харків( 1,7 млн пасажирів).

До списку ТОП-5 також потрапили Київ-Львів (1,6 млн пасажирів), Київ-Дніпро (1,3 млн), Київ-Вінниця (1,1 млн) та Київ-Одеса (0,9 млн).

Друзі❗️А вам цікаво знати, які внутрішні залізничні напрями були найпопулярнішими серед пасажирів у внутрішньому сполученні❓Бо ось нам цікаво😃 Тримайте #ТОП5#подорожуй #Укрзалізницею

Gepostet von Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia am Sonntag, 2. Februar 2020

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