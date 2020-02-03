В Укрзалізниці назвали найпопулярніші внутрішні рейси 2019 року

До найбільш популярних внутрішніх залізничних сполучень потрапив рейс Київ-Львів, квитки на який придбали 1,6 мільйона пасажирів. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Найбільш популярним внутрішнім залізничним сполученням у 2019 році стало Київ-Харків( 1,7 млн пасажирів).
До списку ТОП-5 також потрапили Київ-Львів (1,6 млн пасажирів), Київ-Дніпро (1,3 млн), Київ-Вінниця (1,1 млн) та Київ-Одеса (0,9 млн).
Друзі❗️А вам цікаво знати, які внутрішні залізничні напрями були найпопулярнішими серед пасажирів у внутрішньому сполученні❓Бо ось нам цікаво😃 Тримайте #ТОП5#подорожуй #Укрзалізницею
Gepostet von Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia am Sonntag, 2. Februar 2020
Ольга Денисяка