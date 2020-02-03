Прокуратура Нідерландів висунула звинувачення підозрюваним у збитті MH17

Прокуратура Нідерландів висунула звинувачення чотирьом фігурантам справи про катастрофу малайзійського Boeing рейсу МН17 на сході України і викликала їх для слідчих дій. Про це повідомляє УП з посиланням на агентство ТАСС.

«Національна прокуратура Нідерландів висунула звинувачення і викликала чотирьох підозрюваних у справі МН17. Одного з цих обвинувачених – Пулатова Олега Юлдашевича – захищатиме міжнародна група захисту з двох голландських адвокатів і одного російського», – сказала адвокат одного з обвинувачених Олена Кутьїна.

Кутьїна додала, що робота групи адвокатів буде здійснюватися у відповідності з усіма нормами міжнародного права.

«При здійсненні захисту ми будемо розглядати цю справу з глибокою повагою до почуттів сімей жертв, а також з урахуванням основного принципу кримінального провадження, яким є презумпція невинності. Ми сподіваємося, що розгляд справи в суді Нідерландів буде незалежним і об’єктивним», – підкреслила адвокат.

Нагадаємо літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 в Донецькій області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Міжнародна слідча група встановила, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську, а ракета запущена з території, яку на той час контролювали бойовики «ДНР». У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох причетних до катастрофи МН17. Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці «ДНР», Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник «ГРУ ДНР», Олег Пулатов – підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення «Бука», Ігор Гіркін – відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

7 вересня між Україною та РФ відбувся обмін утримуваними особами у форматі «35 на 35». Серед тих, кого передала Україна, був і бойовик «ДНР» Володимир Цемах, який є фігурантом справи МН17. Цемах – колишній начальник ППО в підконтрольному окупантам місті Сніжне. Перед обміном його допитали слідчі Міжнародної слідчої групи. Суд щодо катастрофи літака рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року.