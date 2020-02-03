ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові затримали чоловіка, котрий палив шини поблизу відділків поліції та СІЗО

Вероніка Рой

|

Сьогодні, 3 лютого, поліцейські затримали 39-річного чоловіка, котрий, підозрюється у палінні шин біля двох управлінь поліції та СІЗО у Львові.

 

Згідно із інформацією правоохоронців, о 8:30 на проспекті Свободи у Львові оперативники карного розшуку поліції Львівщини спільно з патрульними поліцейськими затримали зловмисника, водія автомобіля «Мерседес». Правоохоронці встановили особу затриманого – ним виявився 39-річний львів’янин.

«Також встановлено, що чоловік причетний до підпалу шин, на вулицях Мартовича, Академіка Кучера та Данилишина сьогодні вранці. Чоловік доставлений у відділ поліції, проводиться досудове розслідування», – зазначають у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

За фактом слідчі  Галицький відділ поліції відкрили кримінальне провадження за хуліганство. Санкція статті передбачає покарання – штраф від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на термін до шести місяців, або обмеження волі на термін до п’яти років.

У повідомленні поліції не вказують точних адрес, де чоловік палив шини. Однак, ймовірно, мова йде про відділки поліції Львова. Оскільки на вул. Мартовича знаходиться Галицький відділ поліції, а на вул. Академіка Кучера – Шевченківський.

Також координатор спільноти «Варта-1» Ігор Зінкевич повідомив, що чоловік під час затримання  на проспекті Свободи неадекватно поводився та закривався в авто.

«Також ця особа підозрюється в можливому підпалі в’їзної брами  СІЗО на вул. Данилишина сьогодні вночі. Під час затримання водій з агресією до працівників поліції. Правоохоронці заблокували авто чоловіка і спустили колеса. Також, щоб затримати особу, який побував тікати, поліцейським довелося вибити бокове скло, аби дістати водія з автомобіля», – написав Зінкевич.

Фото: Нацполіція, Ігор Зінкевич

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Правило чесної угоди або яка ціна у супермаркеті вважається доступною
Анастасія ПИЖ
Правило чесної угоди або яка ціна у супермаркеті вважається доступною

Корпоративна цінова політика компанії «АТБ», яка є лідером вітчизняного ритейлу,  вже понад чверть сторіччя залишається ...

Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році
Наталя ДУЛЯБА
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році

Бюджет розвитку, у який закладають кошти на всі ремонти у Львові, у 2020 році становить 3 млрд 85 млн грн, що на 17 млн ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії
Омелян ШЕВЧУК
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...