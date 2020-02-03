У Львові затримали чоловіка, котрий палив шини поблизу відділків поліції та СІЗО

Сьогодні, 3 лютого, поліцейські затримали 39-річного чоловіка, котрий, підозрюється у палінні шин біля двох управлінь поліції та СІЗО у Львові.

Згідно із інформацією правоохоронців, о 8:30 на проспекті Свободи у Львові оперативники карного розшуку поліції Львівщини спільно з патрульними поліцейськими затримали зловмисника, водія автомобіля «Мерседес». Правоохоронці встановили особу затриманого – ним виявився 39-річний львів’янин.

«Також встановлено, що чоловік причетний до підпалу шин, на вулицях Мартовича, Академіка Кучера та Данилишина сьогодні вранці. Чоловік доставлений у відділ поліції, проводиться досудове розслідування», – зазначають у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

За фактом слідчі Галицький відділ поліції відкрили кримінальне провадження за хуліганство. Санкція статті передбачає покарання – штраф від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на термін до шести місяців, або обмеження волі на термін до п’яти років.

У повідомленні поліції не вказують точних адрес, де чоловік палив шини. Однак, ймовірно, мова йде про відділки поліції Львова. Оскільки на вул. Мартовича знаходиться Галицький відділ поліції, а на вул. Академіка Кучера – Шевченківський.

Також координатор спільноти «Варта-1» Ігор Зінкевич повідомив, що чоловік під час затримання на проспекті Свободи неадекватно поводився та закривався в авто.

«Також ця особа підозрюється в можливому підпалі в’їзної брами СІЗО на вул. Данилишина сьогодні вночі. Під час затримання водій з агресією до працівників поліції. Правоохоронці заблокували авто чоловіка і спустили колеса. Також, щоб затримати особу, який побував тікати, поліцейським довелося вибити бокове скло, аби дістати водія з автомобіля», – написав Зінкевич.

Фото: Нацполіція, Ігор Зінкевич