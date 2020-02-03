Львів'ян запрошують на презентацію вистави «Дон Жуан»

Львів’ян запрошують до театру Марії Заньковецької на одну з найбільш очікуваних прем’єр України – виставу «Дон Жуан». Про це львівському порталу повідомили організатори заходу.

На сцені цікаву історію зіграють досвідчені і харизматичні актори: Олексій Вертинський, Олександр Ярема, Михайло Кукуюк, Віталіна Біблів, Анна Кузіна, Катерина Рубашкіна.

Режисером вистави є Максим Голенко.

Постановка про великого спокусника – це оригінальна інтерпретація класичного твору, яка відразу припала до смаку театралам. Приходьте 10 лютого в театр імені Марії Заньковецької, щоб на власні очі побачити гучне дійство, яке приємно здивує блискучою акторською роботою, оригінальним баченням драматургії, незвичайним сценічним рішенням.

Неперевершена акторська майстерність, вершки сучасного театру, цікавий сюжет і незвичайна подача класичного матеріалу – приходьте, нудно точно не буде. Зробіть собі подарунок – проведіть незабутній вечір в театральному колі.

Концерт відбудеться 10 лютого о 19:00. Квитки можна придбати тут: Bigshow.ua