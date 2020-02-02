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«Укртелеком» припинив надавати послуги зв’язку через таксофони

Андрій Котенський

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Компанія «Укртелеком» з 1 лютого 2020 року припинила надавати послуги зв’язку через таксофони і розпочала демонтаж обладнання. Як заявили у компанії, сучасний зв’язок не залишив місця для роботи таксофонів, пише Zaxid.net.

 

«Розвиток різних каналів комунікацій призвів до зменшення попиту на колись затребувані послуги таксофонів. Якщо, наприклад, у 2017 році щомісяця було близько 900 тис. хвилин розмов за допомогою таксофонів, то вже у 2019 році – менше 380 тис. хвилин», – наголошували в «Укртелекомі».

«Обладнання, яке використовується на таксофонній мережі, фізично і морально застаріло, і взагалі не виробляється в Україні, і це викликає складності з експлуатацією. Всі ці роки послуга таксофонів є збитковою. На сьогодні мережа налічує близько 4800 таксофонів, практично всі вони розміщені в містах. У середньому щодня з одого таксофона здійснюється тільки близько 2,5 хвилин розмов», – розповіли в прес-службі.

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