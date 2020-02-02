Українку визнали найкращою режисеркою на кінофестивалі «Санденс»

Українська режисерка Ірина Цілик перемогла на американському кінофестивалі незалежного кіно «Санденс» у номінації найкраща режисерська робота за документальну стрічку «Земля блакитна, ніби апельсин». Про це повідомила сама режисерка на своїй сторінці у Фейсбук.

«Друзі, це капець, я виграла нагороду «Краща режисура» у категорії World Documentary Competition на фестивалі Sundance!

Мене обіймали десятки чи навіть сотні знайомих і незнайомих людей зі словами “Congratulations! I hoped you win!”, я читала ваші добрі слова у фейсбуці й безкінечно усміхалася, але, вибачте, відповім трохи згодом. Якщо чесно, я так хочу додооому вже (сьогодні вже летимо, ура). Дякую, я відчуваю вашу любов і вашу підтримку!», – повідомила Ірина Цілик.

Після «Санденсу» фільм братиме участь в MoMA Doc Fortnight (лютий 2020, Нью-Йорк), де також буде першою українською картиною, представленою на цьому відомому фестивалі новаторського документального кіно у Музеї сучасного мистецтва Нью-Йорку (MoMA, Museum of Modern Art NYC).

«Земля блакитна, ніби апельсин» розповідає про сім’ю, яка живе в «червоній зоні» Донбасу, де воєнні дії тривають вже шостий рік. Долаючи щоденні травми існування у прифронтовій зоні, Ганна та її четверо дітей знімають разом аматорський фільм про своє життя в доволі сюрреалістичних обставинах.

Режисером та автором сценарію є Ірина Цілик, фільм є її повнометражним дебютом. Оператор – В’ячеслав Цвєтков, монтаж – Іван Банніков, Ірина Цілик, звукорежисер – Йонас Максвитіс.

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«Сиджу й реву од щастя, аж сльози по щоках, – так, ніби ми вже війну виграли… Але битву – безумовно, і немаленьку! Ірина Цілик виграла Санденс!

Взагалі-то, навіть потрапити туди, на чи не найпрестижніший у світі фестиваль незалежного кіно, із своєю першою документальною повнометражкою, – це вже круто до неймовірности й привід тішитися за українське кіно (ніколи ще нас там не стояло, це взагалі презентація Попелюшки на балу!), – а отримати Directing Award, та ще й за фільм про нинішню війну (знятий у Красногорівці, про родину, що живе під обстрілами), – то вже щось геть із розряду чарівних казок! (І якраз той вітамін радости, якого всім нам так люто бракує тепер, коли наше, тільки-но проклюнуте чимсь живеньким кіно, “ліквідатори” зібрались закатувати назад в асфальт, щоб “всьо било Квартал”, – але брешуть недолюдки, і завдяки Ірі Цілик весь кіносвіт, звернений зараз поглядами на «Санденс», уже побачив: все буде Україна!..

Пані Ірино, несамовито, шалено вітаю! (Хоч бери й шампанське зранку відкорковуй, їй-богу!.. Ви довели, що земля таки блакитна. Ніби апельсин», – прокоментувала перемогу української режисерки письменниця Оксана Забужко.