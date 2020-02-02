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Львівська легкоатлетка тріумфувала в Італії

Андрій Котенський

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Львівська бігунка Софія Яремчук тріумфувала в Італії на незвичній дистанції 13.350 км, повідомляє PLAYPRO.

 

«Львів’янка продовжує штурмувати легкоатлетичні старти в Італії. На цей раз її вибір пав на Corrida di San Geminiano у Модені. Довжина дистанції була трохи незвична але це не завадило Софії Яремчук продемонструвати чудовий рівень готовності», – йдеться у повідомленні.

Софія здолала дистанцію за 44:08 год., і на фініші не залишила суперницям жодного шансу.

Зазначимо, 25-річна бігунка Софія Яремук виросла у Львові, втім з 2015 року живе та тренується у Римі.

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