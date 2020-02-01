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Від рук російських окупантів загинула медик

Андрій Котенський

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Від обстрілу терористичних збройних формувань у районі Новотошківського Луганської області загинула старший бойовий медик механізованої роти сержант Ситник Клавдія Володимирівна (дівоче прізвище – Король). Про це йдеться на офіційній сторінці 93-ї ОМБр Холодний Яр.

 

Жінка медик загинула від наскрізного уламкового поранення в грудну клітину зліва, коли несла ліки хворому бійцю. Клавдія була у засобах захисту.

Жінці було всього 33 роки. Вона народилася у селі Зачепилівка на Харківщині, де постійно проживала. Закінчила Красноградський медичний коледж, була фельдшером за освітою.

У лютому 2017 року призвалася на військову службу у Зачепилівському військкоматі й уклала трирічний контракт зі Збройними Силами. Служила у 54-й окремій механізованій бригаді, а у жовтні минулого року перейшла до холодноярців, коли бригада тренувалася на Яворівському полігоні Львівщини.

У загиблої залишилась 11 донька Юлія, батьки і молодша сестра, яка має інвалідність.

Бригада висловлює глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам бойового медика у зв’язку з тяжкою втратою. Вічна слава Клавдії!

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