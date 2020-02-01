Британія вийшла з ЄС

Більше ніж через три роки після референдуму, 31 січня 2020 року о 23:00 за Грінвічем, Велика Британія офіційно залишила Європейський Союз. Про це повідомляє «Європейська правда».

Британія була членом ЄС 47 років, але ухвалила рішення про вихід після того, як в червні 2016 року за це проголосували 52% учасників плебісциту.

Тисячі годин переговорів, зміна прем’єра і дострокові вибори знадобилися королівству для того, щоб уникнути «жорсткого» виходу без жодних домовленостей з ЄС та забезпечити безболісний для економіки та громадян Brexit.

Протягом дня 31 січня європейські лідери висловлювали жаль у зв’язку з втратою Британії та говорили про сподівання на успішне майбутнє для решти членів – 27 держав, що залишились у складі ЄС.

Найвпливовіші лідери блоку, канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон, назвали Brexit сумним моментом, переломним для Європи.

В Брюсселі, де розміщені головні інституції ЄС, прапор Британії спустили біля європейських будівель.

З 1 лютого Британія не відчує особливих змін у зв’язку з новим статусом. Адже за домовленістю з ЄС починається перехідний період, протягом якого Британія продовжить застосовувати закони ЄС, але більше не буде представлена ​​в інституціях Євросоюзу.

Перехідний період потрібний для того, аби громадяни і підприємства мали більше часу для адаптації до нових умов, а Лондон та Брюссель могли домовитись про майбутні торговельні відносини.