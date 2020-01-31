Правило чесної угоди або яка ціна у супермаркеті вважається доступною

Корпоративна цінова політика компанії «АТБ», яка є лідером вітчизняного ритейлу, вже понад чверть сторіччя залишається незмінною. Ціни на будь-які продукти та товари першої необхідності у численних супермаркетах мережі нижчі за середньоринкові на 10–15%.

Якщо покупці користуються акційними пропозиціями та бонусними програмами, то зекономити можуть 30% і навіть більше. Асортимент цих магазинів, у тому числі й у Львові, перевищує 3,5 тисячі найменувань, а понад 800 із них представлені товарами власних торгових марок. Вартість таких продуктів може бути на 40% нижчою за вартість будь-яких аналогів, які можна придбати на українському ринку. Крім того, в «АТБ» діє програма щодо формування мінімальних цін на основні соціальні групи товарів: хліб, молоко, крупи, яйця тощо.

Та чи тільки доступні ціни приваблюють клієнтів? Відомо, що довіру, як і здоров’я, не купиш за гроші, а українці вже багато років поспіль довіряють мережі «АТБ».

Давайте спробуємо з’ясувати, як компанії вдалося заслужити прихильність і довіру клієнтів. Її заснували в перші роки незалежності нашої країни на базі декількох гастрономів. Зараз 1078 дискаунтерів «АТБ» працюють у 24 областях України, включаючи й нашу Львівщину.

Як показує досвід діяльності підприємств ритейлу в розвинених країнах Європейського Союзу, бажання покупця заощадити кошти далеко не завжди відіграє вирішальну роль. Дискаунтер уже давно не сприймається клієнтами лише як магазин, де все можна придбати дешевше. Такі маркети займають значну частину ринку в країнах з високим рівнем доходів населення – у Німеччині, Норвегії, Данії тощо.

Український споживач, як і європейський, не проти економії сімейних коштів. Коли йдеться про доступні ціни, то в більшості випадків мають на увазі не якусь неймовірно низьку вартість, а чесну угоду – оптимальне співвідношення ціни та якості. У супермаркетах «АТБ» якість продукції ретельно перевіряють. Недарма компанія гарантує її не тільки власним чесним ім’ям, але й грошима – у всіх маркетах торговельної мережі діє програма «Гарантія свіжості». Згідно з її умовами клієнту, який купив чи просто знайшов на поличці у торговому залі товар, термін придатності якого збіг, компенсують його вартість у трикратному розмірі.

«Магазини нашої торговельної мережі працюють в особливому форматі – м’який дискаунтер. Разом зі зручним розташуванням, графіком роботи 24/7 та високою якістю продукції він максимально відповідає потребам громадян, а доступна ціна стає своєрідним фактором довіри між ритейлером і покупцем. Цю довіру ми повністю виправдовуємо рік за роком», – розповіла Наталія Шаповалова, в. о. генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет».

Вітчизняна торговельна мережа «АТБ», що є найбільшою за багатьма показниками, стала головним постачальником гарантовано якісних продуктів для майже чотирьох мільйонів українців. Дотримуючись стратегії динамічного розвитку, компанія розширює мапу присутності, підкорює нові регіони країни, впроваджує інноваційні енергоощадні рішення, реалізує соціальні та благодійні проєкти.

Наповнюючи свій кошик в будь-якому із супермаркетів мережі, мешканці Львова й області певні, що продукти завжди якісні та свіжі. Ми звикли довіряти «АТБ» і знаємо, що компанія веде свій бізнес чесно. Найбільший ритейлер країни цілодобово докладає максимум зусиль, аби цю багаторічну довіру виправдати.

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