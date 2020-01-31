На Львівщині розшукують дівчину, яка зникла декілька днів тому

Поліцейські оголосили у розшук 25-річну мешканку Золочівщини, яка декілька днів тому вийшла з дома та пропала. Про це інформує відділ комунікації поліції у Львівській області.

Зокрема, поліцейські встановлюють місцезнаходження Стащишин Лілії Іванівни, 27.06.1994 року народження, жительки м. Глиняни, Золочівського району, Львівської області. Дівчина 28 січня 2020 року близько 16:00 вийшла з дому та назад не повернулася.

Прикмети: зріст 160 см, волосся темно-русяве, худорлявої тілобудови.

Була одягнута: куртка бордового кольору, сині джинси, черевики чорні.

Якщо кому-небудь відома інформація щодо її місця перебування, прохання повідомити на оперативну лінію 102.

Фото: поліція