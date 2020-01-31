Чим дивуватиме своїх відвідувачів театр Лесі Українки у лютому?

У лютому театр Лесі Українки у Львові готує для своїх відвідувачів аж три прем’єри. Відтак у Львівській міській раді розповіли про репертуар театру на місяць.

Коротко про найцікавіше:

1, 2, та 15 лютого — прем’єра «From Germany with love» — вистава-гра, де взагалі немає акторів та актрис. Проєкт втілюється в партнерстві з німецькими театрами neue Bühne Senftenberg та Futur3 та за підтримки Фонду Допельпас/Fond DoppelPass (GE).

5 лютого — стартує Психотерапія для міста | другий сезон від Освітнього центру з прав людини. Минулоріч на ці лекції приходило близько 500 осіб на кожну із подій. Вхід вільний.

7 лютого — прем’єра «Макбет» у режисурі Рози Саркісян. Вистава обіцяє бути несподіваною і, скоріше за все, матиме мало спільного із Шекспіром. До слова, вистава йде з позначкою 18+.

9, 21, 23 лютого — «Уявні маршрути Львовом». Це вистава, де в межах одного столу коїться магія, бо речі оживають прямо з піску.

16 лютого — «Баба Пріся» — культова вистава театру Лесі Українки, яку обов’язково потрібно мати в списку переглянутих вистав. Без жартів.

28 лютого — прем’єра «Філоктет. Античний рейв». Що об’єднує ці два полярних поняття знає лише режисер Дмитро Захоженко.