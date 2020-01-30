Укравтодор планує розширити дорогу зі Львова до Умані до чотирьох смуг

Державне агентство автомобільних доріг України планує розширити дорогу Львів-Тернопіль-Хмельницький-Вінниця-Умань до 4 смуг. Про це інформує пресслужба Укравтодору.

«Швидкість та комфорт поїздок важливі для розвитку внутрішнього ринку та туризму. Це базові умови розвитку. Власне тому, окрім запланованих дорожніх і проєктних робіт, ми готуємо техніко-економічне обґрунтування для розширення до 4 смуг дороги Львів-Тернопіль-Хмельницький-Вінниця-Умань, а також дороги Одеса-Миколаїв-Херсон…» – розповів голова Укравтодору Олександр Кубраков.

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Додамо, реконструкцію дороги, що сполучає Львів та Умань через Тернопіль, Хмельницький та Вінницю, планували ще у 2019 році.