«Лише подивіться на цих російських хлопців». Американська телеведуча потрапила у скандал через гопак ансамблю Вірського

Американська телеведуча Еллен Дедженерес розмістила в Instagram відео виступу українського Національного ансамблю імені Павла Вірського. І все б нічого, але репост Дедженерес зробила з російської сторінки й підписала відео «лише подивіться на цих російських хлопців». Про це повідомляє Громадське.

На таку помилку відразу відреагували самі учасники ансамблю. Танцівники опублікували сторіс, в якому наголосили, що вони з України.

«З позитивного: Еллен Дедженерес запостила ансамбль Вірського. З негативного: з російської сторінки. Дуже шкода, що такі ситуації трапляються і досі… Але дуже круто, що нас можуть побачити 82 мільйони, які підписані на сторінку шоу Еллен Дедженерес. Пропонуємо всім сходити за посиланням і написати, що ми з України», – написали учасники ансамблю Вірського.

На помилку телеведучої також відреагували в Посольстві України у США.

«Українці є великими шанувальниками «The Ellen Show». Шановна Еллен, відео, яке ви опублікували в Instagram, – це відомий український танець «Гопак», він не російський. Будьмо чесними, росіяни ніколи не зможуть так танцювати. Наш Ансамбль Вірського може довести це у вашій студії», – заявили у посольстві України в США.