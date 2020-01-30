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Львів не зобов’язаний забезпечувати Рудно водою, – мерія

Омелян Шевчук

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Львів забезпечує довезення питної води до школи і садочку селища Рудно, коштом Львова прокладено водопровідну мережу. Натомість, забезпечення водою населення Рудно є зобов’язанням селищного голови.

 

Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк повідомила, що у 2019 році з міського бюджету в Рудно було скеровано близько 6,5 млн. грн.

«Львів щороку виділяє кошти на розвиток інфраструктури Рудно, і вже багато років забезпечує постачання води в школу і садок. В середньому це для міського бюджету Львова коштує 250 тис. грн на рік. Воду довозить ЛКП ШРП Галицького району Львова.

Зі свого боку, селищний голова Рудно має обов’язок забезпечити життєдіяльність людей, які проживають в селищі, зокрема забезпечити їх водою. Для цього необхідно залучити відповідну організацію, яка має обладнання (водовозки) для привезення води», – повідомила Ірина Маруняк.

Також Ірина Маруняк нагадала, що коштом міського бюджету проклали водопровідно-каналізаційну мережу до Рудно за 18 млн грн. Тепер необхідно прокласти мережі на території селища.

«Ніхто з керівництва Рудно до цього часу не ставив питання про те, щоб ми возили воду конкретно ще й для мешканців селища. Забезпечення водою населення Рудно є зобов’язанням селищного голови», – додала чиновниця.

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