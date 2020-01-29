Усміхака Лілу та боязка Кенді. 15 неймовірних собак, які шукають домівку

Для кожного щастя різне, втім можна з упевненістю сказати, щастя – це собаки. Вірні хвостаті друзі повсякчас і всюди супроводжують нас, охороняють, дарують радість і люблять усім серцем. Якщо ви уже давно мрієте про домашнього улюбленця, то ЛКП «Лев» може допомогти, адже якраз розшукує люблячих господарів для 15 неймовірних песиків.

Лілу

Собака-усміхака з неймовірними очима Лілу. Потрапивши в ЛКП «Лев», на собачці був червоний ошийник від бліх і, на жаль, жодних інших ідентифікаторів. Лілу не лише соціалізована та гарно гуляє на повідку, а й дружня до інших собак і стане чудовою домашньою улюбленицею для сім‘ї, де живуть діти.

Оріон

Соціалізований собака, віком близько року Оріон. Чотирилапий шоколадного окрасу дружить з іншими тваринами і чудово гуляє на повідку. А також Оріон може комфортно проживати в квартирі.

Шер

Молода Шер потрапила до нас наляканою та в дуже занедбаному стані, тож попереду її чекає грумінг і соціалізація з кінологом. Зовсім скоро собаку буде не впізнати. Шукаємо для Шер люблячих і відповідальних господарів.

Міккі

Рудий красень Міккі. Молодий собака дружній, вміє гуляти на повідку, має здібності до навчання. Для своєї родини Міккі стане більше другом і цікавим компаньйоном, аніж охоронцем.

Стіч

Молодий здібний до навчання Стіч. Наразі собака проходить соціалізацію з кінологом, вчиться гуляти на повідку. Найкраще чотирилапому житиметься в колі люблячої родини на просторому подвір’ї.

Санса

Лагідна Санса, віком близько одного року. Хвостата добре піддається навчанню і стане вірним другом для дітей.

Люсі

Собачка середнього віку Люсі потрапила до нас на перекліпсацію, Чотирилапа соціалізована, слухняна і стане для своєї нової сім’ї другом та охоронцем.

Кора

Молода та розумна Кора, віком близько двох років. Собака має здібності до тренувань, добре гуляє на повідку і може проживати в сім’ї, де є діти, які люблять тварин.

Елсі

Неймовірна Елсі, собака-друг та компаньйон, досі в очікуванні своїх господарів. Хвостата, добре гуляє на повідку, слухняна і піддається навчанню.

Айра

Зворушлива собачка Айра. Чотирилапа обожнює гратись і чудово підійде для проживання в квартирі та в сім’ї з дітьми.

Ніка

Молода виважена собака-посміхака теж все ще чекає на свою нову сім’ю. Ніка обожнює гратись, добре гуляє на повідку, має здібності до навчання і стане ідеальним компаньйоном для дітей.

Кіра

Пухнаста красуня Кіра наразі проходить соціалізацію з кінологом і продовжує мріяти про затишну домівку. Собака має хороші здібності до навчання і дуже скоро зможе вирушити у свій новий дім.

Кенді

Трішки боязка Кенді скоріш за все вона сестра Кіри. Вони разом були відловленні в одному районі Львова. Зараз Кенді теж проходить соціалізацію з кінологом.

Харлі

Ляклива Харлі також в очікуванні родини. Зараз вона проходить соціалізацію і навчання з кінологом та відновлює віру в людей. Чотирилапа добре піддається навчанню і стане для своєї сім‘ї домашньою улюбленицею мрії.

Купер

Молодий пильний охоронець, віком близько трьох років Купер. Собака має хороші здібності до навчання, тож стане для своєї сім’ї вірним другом. По поведінці Купера та з його вигляду видно, що він скоріш за все був домашнім.

Фото: ЛКП «Лев»