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Столиця України зайняла третє місце в Європі за рівнем заторів

Соломія Головіна

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Київ погіршив свій рейтинг на 1 позицію, і посів 12-місце у світі (та 3-є у Європі) серед мегаполісів, схильних до заторів на дорогах. Про це повідомляє дослідження рейтингу TomTom, передає УП.

 

Поруч з Києвом у всесвітньому рейтингу розташувались Бангкок та Мехіко. Всього рейтинг охопив 416 міст. Найбільш завантажені – індійське місто Бенгалуру, столиця Філіпін – Маніла, та столиця Колумбії – Богота.

У Європі столиця України посідає 3-є місце у рейтингу, поступаючись лише Москві та Стамбулу. Одеса в європейському рейтингу посіла 7-е місце.

За даними рейтингу, кияни проводить у заторах в середньому 30 хвилин на день. За рік тривалість перебування в заторах набігає 9 днів та 11 годин.

За цей час, згідно з TomTom можна зв’язати 57 шапок, або 10 светрів. Або подивитися 200 епізодів «Гри престолів».

Найбільш незручний час для пересування містом у четвер між 18:00 та 19:00.

У 2019 році найбільш завантаженим днем було 23 січня, а найменш 28 квітня.

Також у всесвітньому рейтингу присутні ще три українські міста: Одеса (18-те місце), Харків (29-те місце) та Дніпро (47-е місце).

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