На Львівщині 35% суддів першої інстанції є недоброчесними, – дослідження

35% суддів першої інстанції у Львівській області є недоброчесними. Такі результати аналізу кампанії «ЧЕСНО. Фільтруй суд!», які презентували у Львові сьогодні, 29 січня.

Як інформує пресслужба руху «ЧЕСНО», ці судді порушили щонайменше один критерій доброчесності, тобто виносили сумнівні рішення, мають непрозорі статки, причетні до корупції або кримінальних проваджень, порушень прав людини, або ж порушували професійну етику.

Директор Центру демократії та верховенства права, ініціатор кампанії «ЧЕСНО. Фільтруй суд!» Тарас Шевченко повідомив, що всього було проаналізовано 207 суддів І інстанції Львівської області, 71 з яких не відповідають критеріям доброчесності згідно методології руху.

Наголошується, що найбільше судді Львівської області порушили критерій прозорості статків – 55 осіб. Типовими порушеннями, що були виявлені в ході аналізу стали значні розбіжності між майновими деклараціями суддів, відсутність у деклараціях нерухомості, де можна проживати.

«Ще 9 суддів Львівщини порушили критерій непричетності до ухвалення сумнівних рішень. Серед суддів-порушників критерію непричетності до ухвалення сумнівних рішень активісти зазначили зокрема суддів Львівського окружного адміністративного суду Гулкевич Ірену, Крутько Олену та Кедик Марію, які в колегії прийняли постанову про обмеження проведення мирних зібрань на підтримку євроінтеграції України з 23 листопада по 29 листопада 2013 року на деяких центральних вулицях Львова», – зазначає «ЧЕСНО».

Також 14 суддів з-поміж проаналізованих порушили критерій непричетності до порушення прав людини. Серед них, за інформацією «ЧЕСНО», – суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області Андрій Хомик. Так, згідно з матеріалами ЗМІ та повідомленням «Журналісти проти корупції», суддя заборонив вільному слухачу здійснювати фото- та відеозйомку на засіданні у цивільній справі, аргументуючи це тим, що проти фільмування судового засідання виступає представник відповідача.

«Ще шість служителів Феміди причетні до порушень норм професійної етики. Серед них, зокрема, активісти зазначили суддю Пустомилівського районного суду Львівської області Володимира Мусієвського. У 2015 році щодо судді Мусієвського було відкрито адміністративне провадження щодо керування авто в стані алкогольного сп’яніння. Суддю було виправдано, однак у постанові зазначено, що Мусієвський відпочивав та вживав алкогольні напої у стриптиз-клубі (у якому у 2016 році було викрито бордель), що може створити у суспільства враження про аморальну позасудову поведінку судді», – інформує «ЧЕСНО».

Окрім цього, зазначається, що один з чинних суддів першої інстанції Львівської області причетний до вчинення корупційних або інших кримінальних правопорушень. Мова йде про суддю Турківського районного суду Львівської області Луку Кріля. Суддю обвинувачують в ймовірному отриманні неправомірної вигоди у сумі 1000 євро. Наразі справа розглядається Вищим антикорупційним судом. Примітно, що 24 січня цього року працівники НАБУ повідомили, що вчергове викрили суддю на отриманні ймовірної неправомірної вигоди за непритягнення особи до адміністративної відповідальності. Щодо цього епізоду наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Цей аналіз рух «ЧЕСНО» передасть Вищій кваліфікаційній комісії суддів та Громадській раді доброчесності для використання під час кваліфікаційного оцінювання суддів Львівської області.

«Кампанія «ЧЕСНО. Фільтруй суд!» збирає інформацію за власною методологією з відкритих загальнодоступних джерел та не стверджує про вчинення особою правопорушення або її вину. Висновки ЧЕСНО про недоброчесність суддів є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками державних органів», – наголошують у повідомленні.