Чим дивуватиме Львівський оперний театр цього тижня?

Перлина української сучасної класичної музики «Украдене щастя», історія про спокусника жінок у опері «Дон Жуан», неповторна віртуозність балету «Лебедине озеро» та казкова опера «Попелюшка», яка не залишить байдужими ні дітей, ні дорослих. Саме таким буде тиждень у Львівській національній опері!

ПЕРЕЛІК ПОДІЙ НА ТИЖДЕНЬ:

ЧЕТВЕР, 30 Січня; П’ЯТНИЦЯ, 31 Січня – опера «Дон Жуан» В.-А. Моцарта

Середньовічна іспанська легенда про «покараного розпусника», спокусника жінок Дон Жуана є одним із найпопулярніших сюжетів в історії світового театру.

Дон Жуан Моцарта – це втілення безрозсудної відваги, кипучої енергії, незнищенного оптимізму й любові до життя. Саме в життєлюбності закладено головний секрет чарівності цього героя. Однак його егоїзм, зневага до законів честі й моралі стають джерелом нещастя для всіх, кого зустрічає Дон Жуан на своєму шляху. Композитор підкреслив подвійність, суперечливість Дон Жуана. Це не просто «покараний розпусник», як у більшості присвячених йому творів, а сильна особистість, яка живе за своїми власними законами.

На сцені Львівського оперного театру відбулася нова постановка «Дон Жуана». Оновлена опера, яка увійшла до програми «Український прорив» генерального директора та художнього керівника театру Василя Вовкуна, дивує глядачів своїм унікальним, сучасним прочитанням відомого твору.

Сюжет оновленої опери «Дон Жуан» є незвичним, адже режисер-постановник Василь Вовкун вирішив надати цій виставі сучасного трактування. Це стосуватиметься абсолютно всього: костюмів, декорацій, світлового шоу та постановок. Для вистави замовлені спеціальні багатотонні металоконструкції, які зображатимуть щось на зразок телестудії, а гра світла надаватиме неповторної візуалізації.

«Той лабіринт, який створений на сцені – він є в кожного з нас в душі або ж ми це відчуваємо фізично. Бо так чи інакше, життя – це незвіданий лабіринт, і ти не знаєш, куди тебе доля винесе і яким шляхом ти підеш», – розповідає про сценічні декорації Василь Вовкун.

Показ життя сучасного Дон Жуана вимагав від солістів відтворення відвертих, еротичних сцен. Тому постановники визначили для глядачів вікове обмеження: «16+ років».

30 січня, початок о 18:00, квитки на оперу «Дон Жуан».

31 січня, початок о 18:00, квитки на оперу «Дон Жуан».

СУБОТА, 1 Лютого, – балет «Лебедине озеро» П. Чайковського

Одне з найбільш фантастичних, неперевершених і знаменитих творінь балетного мистецтва. Його хореографія протягом довгого часу вважається загальновизнаною перлиною світового балету. Саме це мав на увазі великий хореограф ХХ століття Джордж Баланчин, коли вимовив знамениту фразу: «Щоб театральний зал завжди був повний, треба кожен балет називати «Лебедине озеро».

«Лебедине озеро» – переказ старовинної німецької легенди. Молодий принц Зігфрід закохується у зачаровану принцесу-лебедя Одетту. Його щира любов і вірність повинні допомогти їй позбутися від лебединого прокляття чаклуна Ротбарта і повернути коханій людську подобу назавжди.

Початок о 18:00, квитки на балет «Лебедине озеро».

НЕДІЛЯ, 2 Лютого, – опера «Попелюшка» А. Спадавеккіа

В основі нашого музичного твору лежить добре відома казка «Попелюшка» – про працьовиту дівчинку, злу мачуху та її ледачих дочок – Колючку і Злючку. Добра повчальна історія продовжує радувати і дивувати маленьких і дорослих.

Дивовижний світ казки, граціозні танці артистів, дизайнерські костюми, декорації в стилі витинянки і приголомшлива музика композитора – це все чекає в надзвичайно красивій виставі.

Початок о 12:00, квитки на оперу «Попелюшка».

НЕДІЛЯ, 2 Лютого, – опера «Служниця-пані» Д.- Б. Перголезі (Дзеркальна зала)

У комічної опери – образ симпатичної розумниці-служниці, яка зуміла закохати в себе свого хазяїна, щасливо влаштувати свою долю.

Музичний критик Франко Аббатіні писав, що опера «Служниця-пані» нагадує чарівну скриньку, наповнену веселими сюрпризами, це – коштовне зібрання вокальних тем з особливим благородним блиском.

Безпосередність і реалістичність характерів головних персонажів, мелодійні арії, веселі перипетії, колоритні діалоги, сповнені гумору – все це є в прекрасній опері-буффа «Служниця-пані» Д.Б.Перголезі.

Початок о 15:00, квитки на оперу «Служниця-пані».

НЕДІЛЯ, 2 Лютого, – опера «Украдене щастя» Ю. Мейтуса

Опера «Украдене щастя» – перлина української сучасної класичної музики. Її лібрето ґрунтується на однойменній драмі Івана Франка, яка приваблює правдивими народними образами, гострим конфліктом, глибиною почуттів, соковитим фольклором.

Музика відомого українського композитора Юлія Мейтуса передає найтонші порухи серця героїв, вабить красою мелодій. Відголос фольклору українських горян органічно переплітається з сучасною музичною мовою, яка в наскрізному драматургічному розвиткові рясніє симфонічними лейтмотивами.

Початок о 18:00, квитки на оперу «Украдене щастя».

Фото: Львівська опера