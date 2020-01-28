Ведучий італійського шоу назвав Україну «малою Росією»

Посольство України в Італії обурене висловлюванням ведучого італійського шоу «L’Eredita» на телеканалі «RAI» про те, що «мала Росія – це друга назва України». Про це йдеться на Facebook-сторінці посольства.

Зазначається, що «у зв’язку із некоректним й, навіть, образливим висловлюванням ведучого до керівництва телерадіокомпанії було негайно доведено тверду позицію посольства щодо необхідності відкоригувати такі дії».

«З огляду на те, що до цього часу від каналу «RAI» не було отримано жодної відповіді, прийнято рішення надати таким дипломатичним крокам публічності й викласти лист на офіційній сторінці посольства», – мовиться у повідомленні.