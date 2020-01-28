Із 1 квітня в Україні планують запровадити електронні лікарняні

Із 1 квітня поточного року в Україні планують запровадити електронний лікарняний. Про це сказав заступник міністра соціальної політики Олег Коваль, повідомляє «Укрінформ».

«Мінсоцполітики спільно з Міністерством охорони здоров’я планує запускати з 1 квітня електронні лікарняні», – сказав Коваль.

За його словами, процес видачі електронного лікарняного буде автоматизований.

Так, Коваль розповів, що кожен лікар, який видає лікарняний повинен буде підписати документ своїм цифровим підписом в електронній системі. Далі інформація через реєстр в Пенсійному Фонді автоматично передаватиметься у Фонд соціального страхування, і там одразу знатимуть, що людина захворіла і повинна отримати компенсацію, оскільки є платником єдиного соціального внеску.

«Планується, що лікарняний, який буде відкривати лікар, матиме фіксований термін. Наразі в країні працюють протоколи. Кожна хвороба в середньому має відповідну кількість днів для лікування. Наприклад, певною хворобою людина хворіє 6 днів. Лікарняний відразу відкривається на 6 днів. Він відкривається закритим. Якщо людина поправила своє здоров’я, вона може не йти до лікаря, щоб закрити лікарняний, а просто виходить на роботу. Якщо ж людина потребує ще лікування, вона звертається знову до лікаря і в день закриття попереднього лікарняного відкривається новий», – розповів Коваль.

Він також наголосив, що у випадку, коли людина виходить на роботу раніше, – до дня закриття лікарняного, «цей механізм також відпрацьований і буде прописаний в окремому наказі МОЗ, який до кінця цього тижня буде повністю доопрацьований».

«Це дозволить нам повністю відслідковувати всі моменти, пов’язані з видачею фіктивних лікарняних. Ми знаємо про факти повністю підроблених лікарняних, коли один лікар за день видає по 100 лікарняних, ми знаємо де у підприємстві немає падіння виробництва, але 90% працівників знаходяться на лікарняних», – поінформував заступник міністра.

Він також наголосив, що інформацію про лікарняні своїх працівників роботодавці отримуватимуть з відповідних електронних систем.

За його підрахунками, введення електронних лікарняних по тимчасовій втраті працездатності дозволить зекономити в рік до 5 млрд грн.

При цьому, наголосив Коваль, всі лікарняні у паперовій формі, відкриті до 1 квітня 2020 року, прийматимуться на відшкодування.