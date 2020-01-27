Стало відомо, які банкноти євро підробляють найчастіше

У другій половині 2019 року з обігу було вилучено 308 тисяч підроблених банкнот євро, що на 22,7% більше порівняно з першою половиною року. Про це повідомляється на сайті Європейського центрального банку, передає «РБК-Україна».

Як наголошується в повідомленні, ймовірність отримання підроблених банкнот залишається незначною, оскільки кількість підробок дуже низька порівняно з кількістю справжніх банкнот в обігу. Зараз в обігу знаходиться близько 24 млрд банкнот євро загальною вартістю близько 1,3 трлн євро.

При цьому зазначається, що банкноти номіналом 20 і 50 євро продовжували залишатися найбільш популярними у фальшивомонетників банкнотами, на які припадало 34,2% і 36,5% підроблених відповідно. На банкноти номіналом 500 євро припадало 2,4% підробок.

Більшість підробок (96,4%) були виявлені в країнах єврозони. Решта були виявлені в державах-членах ЄС, що не входять в зону євро (3,0%) і в інших частинах світу (0,6%).

Ілюстрація: ecb.europa.eu