Різдвяний вертеп ТНМК у Львові зібрав справжній аншлаг

Гурт «Танок на Майдані Конґо» у Львівській опері з аншлагом провів «Теплий акустичний різдвяний вертеп». Глядачі у переповненому залі двічі повертали гурт на сцену, аби ті заспівали ще на біс.

Це був особливий концерт гурту ТНМК – «Теплий Різдвяний акустичний вертеп», до якого увійшли святкові пісні та акустичні версії відомих композицій.

Всі учасники гурту перетворилися на персонажів класичного українського вертепу – чорта, царя, янгола та інших.

Найвідоміші хіти гурту зал виконував в унісон.

Між піснями музиканти розігрували міні виставу за мотивами різдвяних традицій, але у сучасному контексті.

Ідея програми належить Олегу «Фаготу» Михайлюті, який блискавично впорався з ролею чорта. Усі вірші та лібрето до вистави написав Олександр «Фоззі» Сидоренко.

По завершенні офіційної частини концерту львів’яни гучними оплесками двічі повертали учасників ТНМК до залу, аби вони заспівали на біс.

Фото: Руслан Литвин