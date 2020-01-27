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NASA виявило «зірку-вампіра»

Соломія Головіна

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Орбітальний телескоп «Кеплер» NASA виявив зірку, що «краде» речовину свого сателіта – іншої зірки, що формує з нею подвійну систему. Про це науковці заявили 24 січня, пише «Радіо Свобода».

 

За їхньою інформацією, система складається із білого карлика і коричневого карлика, який обертається навколо першого на відстані близько 400 тисяч кілометрів, тобто на приблизно такій же відстані, як від Землі до Місяця.

«Вони настільки близько, що сильна гравітація білого карлика знімає матеріал з коричневого карлика, висмоктуючи його суть, як вампір. Знятий матеріал утворює диск, спірально спрямований до білого карлика (відомий як акреційний диск)», – мовиться у повідомленні.

Явище, про яке йдеться, астрономи виявили випадково, переглядаючи архів, знятий «Кеплером», коли система була найбільш яскравою.

На думку вчених, акреційний диск викликає спалахи яскравості системи, коли кількість речовини в ньому сягає пікових значень. Яскравість білого карлика підвищується в 1600 разів, а потім знову спадає.

Як зазначається, такий тип системи є відносно рідкісним, їх відомо лише близько 100.

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