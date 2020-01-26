З вівторка на Львівщині прогнозують мокрий сніг

Наступного тижня у Львові на території області прогнозують мокрий сніг з дощем. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Згідно із прогнозом, у понеділок, 27 січня, опадів не прогнозують. Температура вночі буде 2-4 градуси тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 3-6 градусів тепла. Вітер південно-західний 5-10 м/с.

У вівторок, 28 січня, вночі обіцяють 0-2 градуси тепла, а вдень – 3-5 градуси тепла. Також прогнозують мокрий сніг. Вітер південний 7-12 м/с.

У середу, 29 січня, синоптики прогнозують вдень та вночі дощ з мокрим снігом. Температуру вночі обіцяють 0-2 градуси тепла, а вдень – 3-5 градуси тепла. Вітер західний 7-12 м/с.

У четвер синоптики прогнозують також мокрий сніг з дощ. Вночі температура повітря становитиме від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла. Вдень температура підніметься до 5 градусів тепла.

В п’ятницю, 31 січня, також прогнозують мокрий сніг дощем. Вночі температура повітря буде від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла, натомість вдень стовпчики термометра піднумуться до 5 градусів тепла.