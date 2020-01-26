ОСТАННІ НОВИНИ

В Успенському храмі у Львові проведуть благодійний концерт колядок на підтримку важкохворого хлопчика

Вероніка Рой

|

Сьогодні, 26 січня, у Львові в Успенському храмі, що на вул. Руській, 5, відбудеться благодійний концерт колядок на підтримку важкохворого хлопчика. Про це повідомляє «Духовна велич Львова» з посиланням на диякона Львівської єпархії ПЦУ Юрія Федіва.

 

«Щиро запрошуємо на коляду, яка лунатиме в історичних стінах нашої Успенської церкви. Наталя Половинка, Хор «Оранта», хор «Ставрос», хор львівського коледжу культури і мистецтва «Грація», ЛМХ «Гомін», ансамбль «Йордана» та вертеп із с. Мальчиці перенесуть у світ співаної молитви», – розповів священнослужитель.

Як зазначає диякон Юрій, у співочої події буде і благодійна мета.

«У рамках фестивалю «Понад Вифлиємом» відбудеться благодійна збірка коштів для лікування Давида Франка. Просимо прилучитися до доброї справи… Трішки новин про Давидка Франка. Вчора хлопчик пройшов обстеження МРТ, і, дякувати Богу покращення і позитивні результати лікування. Давидек молодець, мужньо бореться! Попереду ще довга дорога боротьби, тому просимо вас про молитву за Давидка і його батьків», – додав диякон Юрій.

Реквізити для допомоги дитині :

В Чеській республіці кошти можна перераховувати на рахунок NF Pomáháme s láskou

2901658722/2010
Transparentní účet NF Pomáháme s láskou
(FIO BANKA)
Тел.+420 776 618 844

Для допомоги в Україні на номер рахунку мами хлопчика
4731 2191 2058 8235 Франко Марта Андріївна

Тел.: +380972899102 – Марта (мама)

Фото: “Духовна велич Львова”

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році
Наталя ДУЛЯБА
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році

Бюджет розвитку, у який закладають кошти на всі ремонти у Львові, у 2020 році становить 3 млрд 85 млн грн, що на 17 млн ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії
Омелян ШЕВЧУК
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов...

Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн
Ігор ФЕЩЕНКО
Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн

Виборчий кодекс, підписаний у грудні Володимиром Зеленським, разом зі зміною виборчої системи регулює і цілу низку інших...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...