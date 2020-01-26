В Успенському храмі у Львові проведуть благодійний концерт колядок на підтримку важкохворого хлопчика

Сьогодні, 26 січня, у Львові в Успенському храмі, що на вул. Руській, 5, відбудеться благодійний концерт колядок на підтримку важкохворого хлопчика. Про це повідомляє «Духовна велич Львова» з посиланням на диякона Львівської єпархії ПЦУ Юрія Федіва.

«Щиро запрошуємо на коляду, яка лунатиме в історичних стінах нашої Успенської церкви. Наталя Половинка, Хор «Оранта», хор «Ставрос», хор львівського коледжу культури і мистецтва «Грація», ЛМХ «Гомін», ансамбль «Йордана» та вертеп із с. Мальчиці перенесуть у світ співаної молитви», – розповів священнослужитель.

Як зазначає диякон Юрій, у співочої події буде і благодійна мета.

«У рамках фестивалю «Понад Вифлиємом» відбудеться благодійна збірка коштів для лікування Давида Франка. Просимо прилучитися до доброї справи… Трішки новин про Давидка Франка. Вчора хлопчик пройшов обстеження МРТ, і, дякувати Богу покращення і позитивні результати лікування. Давидек молодець, мужньо бореться! Попереду ще довга дорога боротьби, тому просимо вас про молитву за Давидка і його батьків», – додав диякон Юрій.

Реквізити для допомоги дитині :

В Чеській республіці кошти можна перераховувати на рахунок NF Pomáháme s láskou

2901658722/2010

Transparentní účet NF Pomáháme s láskou

(FIO BANKA)

Тел.+420 776 618 844

Для допомоги в Україні на номер рахунку мами хлопчика

4731 2191 2058 8235 Франко Марта Андріївна

Тел.: +380972899102 – Марта (мама)

Фото: “Духовна велич Львова”