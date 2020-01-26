Українці назвали головні складові патріотизму

Серед основних складових патріотизму українці виділяють любов до своєї країни, готовність її захищати та виховувати своїх дітей у любові та повазі до своєї країни. Про це свідчать результати опитування фонду «Демократичні ініціативи» спільно з центром Разумкова, передає УП.

«Основними складовими патріотизму українці вважають передовсім любов до своєї країни (80%), готовність захищати свою країну, якщо треба – зі зброєю (64%), виховання у дітей любові та поваги до своєї країни (58%)», – зазначають соціологи.

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Серед іншого 56% опитаних вважають складовими патріотизму дотримання усіх законів країни, знання історії своєї країни, її культури – 51%. 38% громадян відносять до патріотизму участь у виборах, чесне виконання своїх обов’язків – 36%, спілкування державною мовою – 35%, сплату належних податків – 30%, участь у громадському житті – 28%, повагу до влади – 26%, а найменше – участь у боротьбі з корупцією та іншими вадами у державі – 21%.

Загальнонаціональне дослідження проводив фонд “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Для дослідження було опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.