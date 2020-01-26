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У селі на Львівщині легковик злетів у кювет та перекинувся: постраждав водій

Вероніка Рой

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Цієї ночі, 26 січня, у селі Пісочна в Миколаївському районі автомобіль «Лада» злетів у кювет. У результаті аварії 26-річний водій отримав травми. Про це йдеться на сайті ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Як повідомляється, о 04.53 год. в Миколаївському районі Львівщини 26-річний водій автомобіля «Лада-111» не впорався з керуванням з’їхав в кювет та перекинувся.

«Внаслідок ДТП травмованого водія, якого із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано у Миколаївську КЦРЛ», – йдеться у повідомленні

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