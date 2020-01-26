У Нацбанку показали, як виглядатиме оновлена банкнота у 200 гривень

Національний банк України показав, як виглядатиме нові банкноти номіналом 200 гривень, які будуть уведені в обіг 25 лютого 2020 року.

Як інформує пресслужба Нацбанку, за дизайном банкнота у 200 грн наслідує нові сучасні банкноти номіналом 20, 100, 500 та 1000 гривень.

«На банкноті нового зразка номіналом 200 гривень збережено основні зображення банкноти зразка 2007 року. Зокрема, на лицьовому боці розміщено портрет Лесі Українки, а на зворотному боці – зображення будівлі В’їздної башти Луцького замку. Портрет Лесі Українки переміщено у центр банкноти (раніше був з правого боку). Розмір нової банкноти не змінився – 75 x 148 мм. Кольорова гама та ж сама», – йдеться у повідомленні Нацбанку.