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Мешканець Львівщини намагався провести хутряну контрабанду у кріслі мотоцикла

Вероніка Рой

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На кордоні з Польщею митники виявили у кріслі мотоцикла мешканця Львівщини 16 контрабандних хутряних шкурок. Про це інформує пресслужба Галицької митниці.

 

«В пункті пропуску «Шегині-Медика» мешканець Львівщини під кріслом мотоцикла намагався провезти 16 вичинених хутряних шкурок. Для перетину кордону водій обрав «зелений коридор», відтак про вказаний товар повідомляти не збирався. Однак проїхати через кордон з вітерцем не вдалось», – повідомляють митники.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил передбаченого ст. 471 Митного кодексу України. Хутро вилучено, його вартість буде встановлено додатково.

Фото: Галицька митниця

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